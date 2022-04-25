بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون: لست رئيس فريق إنما رئيس الجميع

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية في منصب الرئيس، بعد حصده 58.55% من الأصوات خلال الجولة الثانية من الانتخابات أمام منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وتعهد ماكرون في خطاب أمام برج إيفل في باريس بمواصلة العمل لجعل فرنسا وأوروبا « أكثر قوة »، مقدما شكره « لجميع من وثقوا في فرنسا أقوى ». وتوجه أيضا إلى معارضيه قائلا « لست رئيس فريق انما رئيس الجميع ».

وقال ماكرون « أعلم أن عددا من مواطنينا صوتوا لي اليوم ليس دعما للافكار التي أحملها بل للوقوف في وجه (أفكار) اليمين المتطرف ».

وأضاف ماكرون أن « هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة » ـ مؤكدا أنه لا بد من « إعطاء أجوبة » للذين دفعهم « الغضب والاختلاف في الرأي » للتصويت إلى أقصى اليمين.

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