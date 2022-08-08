بعد 66 ساعة من العدوان: 44 شهيدا فلسطينيا و360 إصابة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني انتهاء العدوان على قطاع غزة والذي استمر 66 ساعة أسفر عن استشهاد 44 فلسطينيا واغتيال قياديين بارزين من الجهاد الإسلامي هما تيسير الجعبري ومنصور .

واضاف جيش الاحتلال « الفجر الصادق: « انتهت الضربة الجوية الختامية التي تم التخطيط لها مسبقًا حيث شنت طائرات ومروحيات حربية بالاضافة الى طائرات مسيرة ووسائل نيران برية أخرى غارات على أهداف الجهاد الإسلامي في كل أرجاء قطاع غزة ».

وحسب تقرير صحيفة يديعوت احرنوت فإن العملية العسكرية استغرقت » 66 ساعة بدأت باغتيال قائد الفرقة الجنوبية في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، لكن نقطة الانطلاق التي أدت إليها كانت التحذير الاستخباراتي الذي تلقته القيادة الجنوبية قبل أسبوعين بشأن هجوم خططت له حركة الجهاد حسب زعم الصحيفة.

وعلى مدار ثلاثة أيام ، أطلقت ثاني أكبر فصيل مقاوم في قطاع غزة حوالي ألف صاروخ. أكثر من 160 – سقط في قطاع غزة، حسب تقرير الموقع العبري.

في المقابل اعلنت ‎وزارة الصحة الفلسطينية: أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة يرتفع إلى 44 شهيدا, بينهم 15 طفلاً و4 سيدات وبلغ عدد المصابين 360 شخصا.

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