بمشاركة تونس: الجزائر تحتضن غدًا اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

تحتضن الجزائر غدا الخميس، اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها، أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي المبذولة تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار، لتمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته ».

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