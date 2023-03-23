بمناسبة رمضان.. بايدن يهنئ المسلمين في العالم ويؤكد تضامنه مع الإيغور والروهينغيا

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان له، المسلمين بحلول شهر رمضان المُعظّم وقال إن الولايات المتحدة تجدد في هذا الشهر دعمها للمجتمعات الإسلامية التي تعاني من مصاعب ودمار عبر العالم.

وأضاف بايدن في بيان، قوله « نتقدم، اليوم، أنا وجيل (السيدة الأولى) بأطيب تمنياتنا للمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء البلاد وحول العالم مع بداية شهر رمضان المبارك – وهو وقت الصيام والتجديد والإحسان والعبادة ».

وتابع « خلال هذا الوقت المقدس للتأمل، تؤكد الولايات المتحدة من جديد أيضا دعمنا للمجتمعات المسلمة التي تعاني من المصاعب والدمار، سنواصل الوقوف مع شعبي تركيا وسوريا، الذين فقدوا العديد من أحبائهم خلال الزلازل المدمرة الأخيرة – ومع شعب باكستان، الذي يعيد بناء حياته في أعقاب فيضانات الصيف الماضي ».

وأكد بايدن « اليوم على وجه الخصوص، نتذكر حق الإنسان العالمي في ممارسة معتقداتنا والصلاة والتبشير بها بسلام وعلانية »، مضيفا « جنبا إلى جنب مع شركائنا، تقف الولايات المتحدة متضامنة مع المسلمين الذين لا يزالون يواجهون الاضطهاد – بما في ذلك الأويغور في جمهورية الصين الشعبية، والروهينغا في بورما، والمجتمعات المسلمة الأخرى التي تواجه الاضطهاد في جميع أنحاء العالم ».

وأشاد بايدن بالمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة التي قال إنها كانت « جزءا من القصة الأمريكية منذ تأسيسنا، من العلوم والتكنولوجيا، إلى الفنون والأوساط الأكاديمية، إلى القانون والطب، إلى الأعمال والحكومة، وما وراءها – يواصل الأمريكيون المسلمون تعزيز نسيج أمتنا المتنوع جيلا بعد جيل ».

ودعا بايدن إلى « الاتحاد معا عبر الثقافات والأديان ونجدد التزامنا بخلق أمة أكثر مساواة وعدلا وتسامحا ورحمة ».

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