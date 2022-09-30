بوتين يعلن ضمّ 4 مناطق أوكرانية جديدة لروسيا

شهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون مراسيم الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وقد استخدمت روسيا مساء اليوم ، حق النقض « الفيتو » ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين ضمها الأربع مناطق أوكرانية.

كلمات البحث :بوتين;روسيا;مناطق أوكرانية