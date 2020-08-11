بوتين يُعلن اكتشاف لقاح روسي جديد ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع الحكومي اليوم الثلاثاء، أن إحدى بناته تلقت تطعيما ضد الفيروس التاجي في العالم « كوفيد-19″ وشاركت عمليا في تجربة اللقاح.

وقال بوتين إنّ إحدى بناته تلقت بنفسها مثل هذا التطعيم، وبذلك تكون شاركت في التجربة، بعد التطعيم الأول، كانت درجة حرارتها 38، وفي اليوم التالي 37 مع القليل وانتهى الأمر.

وبين بوتين إنّه بعد الحقنة الثانية، التطعيم الثاني، ارتفعت درجة الحرارة قليلا ثم عادت بعد ذلك إلى طبيعتها وهي تتمتع بصحة جيدة وبمعنويات مرتفعة.

ولفت بوتين إلى أن « الكثير من الناس ليس لديهم أية أعراض خارجية مطلقا، وليس لديهم درجة حرارة بعد التطعيم » .

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