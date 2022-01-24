بوركينا فاسو: عسكريون يعلنون الاستيلاء على السلطة وحل الحكومة والبرلمان

أعلن عسكريون من بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين، استيلاءهم على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق حدود البلاد.

وقال العسكريون في بيان تلاه أحدهم إن البلاد « ستعود إلى النظام الدستوري » في غضون « فترة زمنية معقولة » لم يُحدد مدتها.

كما أعلن جنود متمردين احتجاز رئيس بوركينا فاسو روك كابوري في معسكر للجيش.

يُشار إلى أن التوتر والإرباك ساد في العاصمة اليوم، إذ قطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ الأحد، ما زاد من صعوبة التحقق من صحة الشائعات التي تتحدث عن أن البلد يشهد انقلابا جديدا.

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