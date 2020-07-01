بينها تونس: الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده للوافدين من 15 دولة

اخر تحديث : 01/07/2020

تونس والاتحاد الأوروبي

تُعيد دول الاتحاد الأوروبي بداية من اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020، فتح حدودها للقادمين من 15 دولة من خارج الاتحاد والتي يُعتبر وضع الوباء فيها « جيّداً ».
وتضمّ قائمة الدول التي سيُسمح للوافدين منها بدخول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن ثلاث دول عربية وهي تونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى كل من أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو ونيوزيلندا وراوندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند والأوروغواي.
وتستثني هذه اللائحة الولايات المتحدة خصوصاً. وسيتم تحديث القائمة، التي أعدّها سفراء دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، كل أسبوعين.
ووضع الاتحاد عدة معايير لإدراج دولة ما على هذه القائمة، لاسيما أن يكون معدّل الإصابات الجديدة قريباً أو ما دون الـ16 من أصل كل مئة شخص (وهو المعدّل في الاتحاد الأوروبي) في الأربعة عشر يوماً الماضية.


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