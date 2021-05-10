بينهم 3 أطفال: سقوط 9 شهداء فلسطينيين جراء قصف صهيوني على بلدة بيت حانون

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، عن سقوط 9 شهداء، بينهم 3 أطفال، جراء قصف صهيوني على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية الإخبارية معا بأن طيران الاحتلال الصهيوني استهدف دراجة نارية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما خلف شهداء ومصابين، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا من المارة أثناء لحظة القصف.

وأكدت الوكالة أن سيارات الإسعاف نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى المستشفى.

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