بينهم 7 أطفال: 21 وفاة في حريق كبير بمبنى سكني شمال غزة

لقي 21 مواطنا مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الخميس، في حريق كبير اندلع بمبنى سكني في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا » أن عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى، وتم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحريق نشب في شقة سكنية والتهم أجزاء واسعة منها، مشيرا إلى أن من بين الضحايا 7 أطفال على الأقل وفقا للمصادر الطبية.

وأفاد شهود عيان أن الحريق كان هائلا وشب في الطابق الثالث من المنزل المكون من ثلاثة طوابق.

وتشير المعلومات الأولية إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، ما أدى إلى اندلاع الحريق ووقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.

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