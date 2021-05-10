بينهم 9 أطفال: 21 شهيدا نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

استشهد 21 مواطنا فلسطينيا بينهم 9 أطفال، مساء اليوم الاثنين، في غارات صهيونية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية « وفا » أن طائرات الاحتلال قصفت بغارتين شرق بيت حانون، وتواصل استهداف أبناء الشعب في القطاع ما أدى لاستشهاد 21 مواطنا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من 70 مواطنا، 4 منهم وصفت جروحهم بالخطيرة، نقلوا إلى مستشفيي بيت حانون والإندونيسي شمال القطاع، وبعضها تم تحويله إلى مستشفى الشفاء نظراً لخطورة إصابتهم.

كما استهدفت غارات عنيفة من الطيران الحربي الصهيوني منازل وممتلكات مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أطلق خلالها عشرات الصواريخ والقذائف.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الغارات استهدفت مجموعة من المواطنين ومركبة ودراجة نارية ومنزلين في بيت حانون شمال قطاع غزة، إضافةَ إلى سقوط قذيفة صاروخية للاحتلال في ساحة خلف المسجد العمري ببلدة جباليا شمال القطاع، وسقوط قذيفة على منزل لعائلة في منطقة الجرن بالبلدة، واستهداف أرض الكاشف شرقها.

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