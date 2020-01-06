تأسيس تكتل جديد يضم 8 دول تترأسه السعودية

تمّ اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض الإعلان تأسيس تكتل جديد يضم 8 دول , تترأسه المملكة السعودية، يحمل اسم مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر و خليج عدن .

كما تم اختيار الرياض لتكون مقرا للمجلس.

وأرجع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن سبب اتفاق قادة هذه الدول على تأسيس هذا المجلس الجديد لاستشعارهم بالخطر الذي يواجههم و إدراك لاهمية التعاون المشترك، على حد تعبيره.

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