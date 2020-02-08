تايلاند: جندي يقتل 20 شخصا برشاش ومازال طليقا

قتل جندي مسلح مساء اليوم السبت، 20 شخصا على الأقل وأصاب 14 آخرين من سلاح رشاش في مدينة كورات شمال شرقي تايلاند.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع في تايلاند في تصريح لـوكالة « رويترز » أن أفرادا من الشرطة والجيش اقتحموا مركزا تجاريا يحتمي به المهاجم المسلح، وساعدوا المئات على الفرار بعد قيام المهاجم بإطلاق النار بصورة عشوائية.

وقال المتحدث إن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مركز « تيرمينال 21″ التجاري في إقليم ناخون راتشاسيما، شمال شرقي تايلاند.

وكشفت صحيفة « بانكوك بوست » بأن المذبحة بدأت عندما قام المهاجم بسرقة أسلحة وذخيرة، وقتل بالرصاص قائده واثنين آخرين في معسكر سوراثامثاك التابع للجيش، قبل أن يفر هاربا في سيارة هامفي عسكرية ».

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