ترامب يُعلن اتفاق المغرب وتل أبيب على تطبيع العلاقات ويعترف بسيادة الرباط على الصحراء الغربية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أن المغرب وتل أبيب اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وتل أبيب اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق، مشيرا إلى أنه وقّع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين تل أبيب والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن تطبيع المغرب مع كيان الاحتلال الصهيوني « خطيئة سياسة لا تخدم القضية الفلسطينية » .

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