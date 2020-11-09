ترامب يُقيل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

أقال ‏الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه بوزارة الدفاع الأميركية، وعين مكانه كريستوفر ميلر قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري، وهو مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

وأشارت الشركة إلى أن إسبر ساعد مع اقتراب انتهاء فترة ولايته، أعضاء الكونغرس الأمريكي في صياغة قانون من شأنه تغيير أسماء القواعد العسكريّة المسماة بأسماء قادة الكونفدرالية، في خطوة اعتبرتها « قد تزيد الخلاف بينه وبين الرئيس دونالد ترامب ».

ويذكر أن شبكة « أن بي سي » الأمريكيّة نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين في البنتاغون أن وزير الدفاع مارك إسبر أعد رسالة استقالته من منصبه باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.

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