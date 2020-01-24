تركيا: ارتفاع وفيات زلزال ألازيغ إلى 14 شخصا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا إلى 14 شخصا، 8 وفيات في ألازيغ، و6 في ولاية ملاطية.

وأكد والي ألازيغ « جتين أوقطاي قالدم » في تصريح صحفي استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المباني التي تعرضت للانهيار جراء الزلزال.

يُشار إلى أن زلزالا هز مساء اليوم الجمعة، ولاية ألازيغ شرقي تركيا بقوة 6.8 درجات وعلى عمق 6.75 كم تحت الأرض ما تسبب في قتلى وجرحى وانهيار مبنى مؤلف من عدة طوابق واندلاع حريق بمبنى آخر.

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