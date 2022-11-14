تركيا: اعتقال المتهمة بتفجير إسطنبول وهذه هويتها واعترافاتها



أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تصريح اليوم الاثنين، القبض على منفذي تفجير إسطنبول الإرهابي قبل فرارهم إلى اليونان.

وقال صويلو إن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم الإثنين لو لم يتم إلقاء القبض عليهم.

وأعلن المتحدّث القبض على منفذة التفجير والشخص المكلف من قبل تنظيم « بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي » الإرهابي بتصفيتها إثر تنفيذ الهجوم.

وقال بهذا الصدد: « ربما هذا الخبر سيحزن التنظيم الإرهابي، فلقد ألقينا القبض أيضا على الشخص الذي أمره التنظيم بقتل منفذة التفجير ».

وكان وزير الداخلية التركي قد قال في تصريح سابق اليوم: « إن التقديرات الأولية تشير إلى أن « التعليمات بتنفيذ التفجير صدرت من مدينة عين العرب (كوباني السورية الواقعة تحت احتلال بي كي كي)، ونعتقد أن منفذ التفجير عبر (إلى تركيا) عبر منطقة عفرين ».

من جهتها، كشفت شرطة إسطنبول اليوم، عن هوية المتهمة بتنفيذ الهجوم، وقالت إنها امرأة سورية تدعى أحلام البشير، وتم تدريبها من قبل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

وأضافت الشرطة أن المرأة قالت في استجواب أولي إنها تلقت تدريبا على يد مسلحين أكراد في سوريا، وأنها اعترفت بأنها تصرفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني، ودخلت تركيا عبر منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.

وذكرت مديرية الأمن التركية أن المادة المستخدمة في تفجير إسطنبول هي « تي إن تي »، وأن القبض على المتهمين في العملية جاء بعد فحص تسجيلات لـ1200 كاميرا، مشيرة إلى أنه تم إيقاف 46 مشتبها في مداهمات استهدفت 21 عنوانا.

يُشار إلى أن تفجيرا هز الأحد، شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول نتيجة تفجير قنبلة من قبل امرأة ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، وفق ما أعلنه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

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