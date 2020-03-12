تركيا تُوقف الدروس بالمدارس والجامعات توقيا من كورونا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبرهيم قالن في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، اتخاذ بلاده سلسلة تدابير احترازية ضد فيروس « كورونا ».

وأشار المتحدث إلى أنه تقرر تعطيل المدارس لمدة أسبوع والجامعات 3 أسابيع اعتبارا من 16 مارس الجاري.

وأوضح قالن بأن طلاب المدارس سيتلقون التعليم من المنازل عبر قنوات تلفزيونية والإنترنت اعتبارا من 23 مارس ولمدة أسبوع، مبينا أن وزارة التعليم أعدت بنية تحتية لذلك، مشيرا إلى أن المسابقات الرياضية ستقام دون جمهور حتى نهاية أفريل.

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