تركيا للمغرب: إقامة علاقات مع تل أبيب يجب ألاّ يكون على حساب القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة يوم أمس الخميس، بعد ساعات على إعلان الرباط استئناف العلاقات مع الاحتلال الصهيوني، على أهمية ألا تكون إقامة المغرب علاقات مع تل أبيب على حساب القضية الفلسطينية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية بأن الوزير التركي أكد لنظيره المغربي أن كل بلد لديه حرية إقامة العلاقات مع أي بلد يريده، على ألا يكون على حساب القضية الفلسطينية.

كما ذكرت المصادر الدبلوماسية أن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا آخر مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم؛ إلا أن المصادر لم تذكر فحوى الاتصال بين الجانبين.

وكان العاهل المغربي قد أعلن في بيان صدر عن الديوان الملكي أمس، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب « في أقرب الآجال »، مؤكدا أن ذلك « لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط ».

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