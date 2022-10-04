تركيا وليبيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي).

وأضاف أوغلو: « سنوقع مع ليبيا اليوم مذكرة تفاهم في مجال الغاز، ولا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة (تركيا وليبيا) ».

من جهته، أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية « محمد حمودة » أن مذكرة التفاهم المذكورة بين الجانبين الليبي والتركي تنص على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب العملية والفنية والتقنية والقانونية والتجارية في مجال الهيدروكربونات.

كما تنص المذكرة على تعاون الطرفان بناء على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص ، وكذلك ‏‎تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا .

‏‎كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج للبلدين، وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

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