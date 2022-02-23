تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد رزق صلاح

شيعت جماهير غفيره من محافظة بيت لحم الفلسطينية عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل محمد رزق صلاح ( 14) عاما، والذي استشهد مساء يوم امس بعد اطلاق قوات الاحتلال النار عليه بشكل مباشر غرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وانطلقت جنازة الشهيد من مستشفى بيت جالا الحكومي بعد معاينة جثمانه وبجنازة عسكرية، باتجاه دوار الخضر مرورا بشارع القدس الخليل.

وقد عمّ الاضراب الشامل، محافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء، حدادا على روح الشهيد الطفل محمد رزق .

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