تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة وعباس يمنحها وسام نجمة القدس

انتظمت اليوم الخميس، مراسم تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي كبير ومشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

واصطف حرس الشرف لتحية جثمان الشهيدة أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.

ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على جثمان الشهيدة أبو عاقلة، والقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، الذي لف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك يوم غد الجمعة.

وحمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، الكيان الصهيوني مسؤولية قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بشكلٍ كامل، مؤكدا رفضه التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال، لأنها هي التي ارتكبت الجريمة، معلنا الذهاب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين.

ومنح عباس أبو عاقلة وسام نجمة القدس تكريماً لها.

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