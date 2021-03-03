تفكيك قنبلة كانت معدّة للتفجير في الجزائر العاصمة

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم خلال هذا الأسبوع تفكيك شبكة متكونة من 3 عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال تيبازة.

وأفاد البيان بأنه تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الشبكة قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة.

وبينت الوزارة بأن هذه القنبلة، والتي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة، تم تحديد مكانها وتفكيكها، يوم أمس الثلاثاء 02 مارس 2021، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الوطني الشعبي.

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