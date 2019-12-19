تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية

كلف الرئيس اللبناني « ميشال عون » اليوم الخميس، وزير التربية والتعليم العالي السابق « حسان دياب » بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقد صوت لصالح ترشيح « دياب » 69 نائباً من أصل 128 عدد أعضاء المجلس النيابي في مقابل امتناع 42 نائباً عن تسميته، وترشيح 13 نائباً للسفير السابق نواف سلام، مقابل صوت واحد للأكاديمية حليمة قعقور، في حين لم تحتسب أصوات 3 نواب.

وقد ولد حسان دياب في مدينة بيروت في سنة 1959، وشغل دياب من قبل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومنصب وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة أيضًا، كما عُيّن في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت وشغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.

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