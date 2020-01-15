تل أبيب تبدأ رسميا بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري « طارق الملا » ونظيره الصهيوني عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من تل أبيب إلى مصر اليوم الأربعاء.

واعتبر الوزير المصري أن هذا التطوير سيمكن تل أبيب من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية.

ومن المقرر أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والصهيوني واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.

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