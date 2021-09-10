تل أبيب تُعلن اعتقال 2 من الأسرى الفارين من سجن جلبوع

أعلنت تل أبيب إلقاء القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام، وذلك بعد مواجهات واحتجاجات في مناطق متفرقة للتنديد بالتصعيد داخل السجون، كما اعترضت قوات الاحتلال قذيفة صاروخية أطلقت من غزة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني مساء الجمعة، إلقاء القبض على محمود العارضة ويعقوب قادري، وهما اثنان من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع يوم الاثنين.

وقد تم اعتقال الأسيرين قرب جبل القفزة جنوب الناصرة.

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