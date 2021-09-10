تل أبيب تُعلن اعتقال 2 من الأسرى الفارين من سجن جلبوع

اخر تحديث : 10/09/2021

فلسطين الأسرى اعتقال

أعلنت تل أبيب إلقاء القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام، وذلك بعد مواجهات واحتجاجات في مناطق متفرقة للتنديد بالتصعيد داخل السجون، كما اعترضت قوات الاحتلال قذيفة صاروخية أطلقت من غزة.
وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني مساء الجمعة، إلقاء القبض على محمود العارضة ويعقوب قادري، وهما اثنان من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع يوم الاثنين.

وقد تم اعتقال الأسيرين قرب جبل القفزة جنوب الناصرة.


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