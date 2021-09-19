جثمان عبد العزيز بوتفليقة يُوارى الثرى

وُرِيَ الثرى ظهر اليوم الأحد، بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، جثمان الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة الذي وافته المنية أول أمس الجمعة عن عمر ناهز 84 عاما.

وقد حضر مراسم الجنازة إلى جانب رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة و أعضاء من الحكومة.

كما حضر الجنازة كبار المسؤولين في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين إلى جانب ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر وكذلك أفراد من عائلة الفقيد.

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