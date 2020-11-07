جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، من بينها « سي إن إن » و « نيويورك تايمز » اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وقالت المصادر ذاتها إن بايدن حصل على 273 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.

وينتظر أن يلقي بايدن مساء اليوم السبت، كلمة قد تكون بمثابة « خطاب النصر » ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

في المقابل، قال رودي جولياني محامي دونالد ترامب في نقطة إعلامية منذ حين، إن هناك 3 آلاف صوت في بنسلفانيا لم يتم التحقق منها .

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