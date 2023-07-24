حرائق الغابات بالجزائر: وفاة 10 عسكريين و إصابة 25 آخرين

توفي 10 عسكريين تابعيين لمفرزة الجيش الجزائري المتواجدة بمنطقة بني كسيلة، إثر الحرائق التي نشبت بولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، فيما أصيب 25 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان لوزارة الدفاع الجزائري.

وأوضح المصدر ذاته، أنه « على إثر الحرائق التي نشبت بولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة يوم 23 جويلية 2023، لاسيما على مستوى بلديتي القصر وبني كسيلة والتي سخر لإخمادها وسائل مادية وبشرية هامة، منذ الساعات الأولى لاندلاعها، تمثلت في طائرتين (02) متخصصتين في إخماد النيران.

وأضاف البيان أنه « خلال عملية الإخلاء ونظرا لسرعة انتشار النيران والأدخنة، حوصر الأفراد العسكريين رفقة سكان المشاتي المتاخمة، مما تسببت بوفاة عشرة عسكريين, تابعين للجيش المتواجدة بمنطقة بني كسيلة، إضافة إلى إصابة خمسة وعشرون عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة، أين تم إجلائهم مباشرة نحو المؤسسات الاستشفائية القريبة ».

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