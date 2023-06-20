حصيلة عدوان الاحتلال على جنين: 6 شهداء و91 مصابا

ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على جنين شمال الضفة الغربية وخيمها إلى 6 شهداء بينهم طفل، وذلك عقب ارتقاء شهيد آخر اليوم متأثرا بإصابته، فيما أصيب 91 آخرين بينهم 18 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في جيش الاحتلال.

وكانت قوات احتلال تقدر بـ 120 آلية عسكرية معززة بطائرات « أباتشي » اقتحمت، فجر الاثنين، مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

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