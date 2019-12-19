حكومة الوفاق الليبية تُوافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الليبية اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، والوزراء، وأمراء المناطق العسكرية، استعرض فيه مستجدات الأوضاع محليا ودوليا.

ووافق المجلس بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي .

وكانت تركيا وليبيا قد وقّعتا في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

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