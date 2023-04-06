حماس: المقاومة متأهبة للتعامل مع أي عدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته

أكّد الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس حازم قاسم في تصريح لوكالة معا الإخبارية الفلسطينية اليوم الخميس، أن المقاومة جاهزة ومتأهبة للتعامل مع أي عدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأنه لا يمكن تمرير أي عدوان على المسجد الأقصى دون أن يكون هناك رد مباشر عليه.

وشدد حازم قاسم على أن ما حدث من اعتداء واضح من شرطة الاحتلال على المعتكفين والمعتكفات داخل مصليات المسجد الأقصى هو جريمة نكراء وكبيرة مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية والانسانية وأن هذا العدوان يشكل امتدادا للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المسجد الأقصى في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا لاستنساخ ما حدث في الحرم الابراهيمي في الخليل.

وأكد المتحدث أن الاحتلال يشن حربا دينية متعددة الاوجه على المسجد الأقصى من اقتحامات متتالية والدخول برموز دينية والصلوات التلمودية ومحاولة ذبح القرابين داخل المسجد الأقصى وفي هذا الاطار أتى العدوان الفاضح والكبير على المعتكفين بهذه الطريقة الوحشية داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

وأبرز المتحدث بأن هناك نية عند الاحتلال لتصعيد الموقف الميداني وهذا واضح من خلال تصعيده للهجوم على المسجد الاقصى، مثل هذه السياسة وهذا السلوك العدواني بالتأكيد يفتح المجال أمام كل الاحتمالات ومنها التصعيد الكبير ليس فقط في قطاع غزة بل في كل الساحات، وفق قوله.

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