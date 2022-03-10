« داعش » يُؤكد مقتل زعيمه ويُبايع خلفا جديدًا له

أكد تنظيم « داعش » الإرهابي مقتل زعيمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، ومبايعة أبو الحسن الهاشمي القرشي خلفا له.

وقال التنظيم في كلمة صوتية أطلقها المتحدث الجديد باسمه أبو عمر المهاجر، إن مجلس شورى التنظيم استقر على مبايعة « أبو الحسن الهاشمي القرشي » خليفة جديدا، وأن الكشف عن هوية الزعيم الجديد غير متاح حاليا.

ودعا عناصر التنظيم إلى مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم، ومواصلة عملياتهم.

واعتبر التنظيم أن آخر إنجازات « أبو إبراهيم الهاشمي » كان تحرير عدد من عناصر التنظيم في سجن غويران بالحسكة من أيدي « قوات سوريا الديمقراطية » (قسد).

ولفت التنظيم إلى أن اختيار أبو الحسن الهاشمي جاء امتثالا لوصية أبو أبراهيم الهاشمي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني يوم 3 فيفري 2022، أنه تمّت تصفية زعيم تنظيم « داعش » أبو إبراهيم الهاشمي القرشي شمال غربي سوريا .

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