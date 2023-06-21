رئيسة وزراء إيطاليا: توافق الأهداف مع فرنسا بشأن تونس وليبيا

أكّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في تصريحات مشتركة للصحافة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه يوم الثلاثاء، أنها تتشاطر مع الرئيس الفرنسي الحساسية حول موضوعات عديدة، مضيفة: « أنا أفكر في موضوع منطقة المتوسط، لا سيما فيما يتعلق بتونس وليبيا، حيث نعمل من أجل تحقيق أهداف متقاربة » .

وقالت ميلوني بخصوص تونس « لدينا رؤية مشتركة حول وضع طارئ، ولدينا الإرادة للتوصل إلى اتفاق فعال، بينما ننتظر التقدم المتوقع مع صندوق النقد الدولي » .

وأوضحت رئيسة الحكومة، أن « أوروبا تتحرك ببراغماتية وجدية لتقديم إجابات لاحتياجات بلد ما، وبالتالي تجنب تدهور النظام الاقتصادي التونسي » .

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