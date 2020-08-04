رئيس الحكومة اللبناني: لبنان منكوب وما حصل سيدفع المسؤولون عنه الثمن

اخر تحديث : 04/08/2020

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب

أكد رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب في كلمة متلفزة مساء اليوم الثلاثاء، أن « انفجار بيروت كارثة وطنية كبرى، مشيرا إلى أن المشاهد التي نراها تعبر عن المأساة ولبنان منكوب اليوم » ، على حد تعبيره.

وقال دياب إن بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب وإنها محنة لا تنفع في مواجهتها إلا الوحدة الوطنية، وشدد رئيس الوزراء على أن حصل اليوم لن يمر من دون حساب وسيدفع المسؤولون عنه الثمن.

وتوجه رئيس الحكومة، بنداء عاجل الى الدول الصديقة والشقيقة للوقوف الى جانب لبنان ومساعدتها على بلسمة جراحها.


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