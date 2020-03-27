رئيس الوزراء البريطاني يُعلن إصابته بفيروس كورونا

اخر تحديث : 27/03/2020

بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني « بوريس جونسون » في بيان له اليوم الجمعة، ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل المنزلي.
وقال جونسون إنه عانى من أعراض خفيفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وجاءت نتيجة اختبار كورونا إيجابية، لذا سيخضع للعزل المنزلي.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه سيستمر في قيادة الحكومة في مكافحة الفيروس، عبر تقنية الفيديو والبث المباشر.


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