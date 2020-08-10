رئيس الوزراء اللبناني يُعلن استقالته ويُؤكّد: منظومة الفساد أكبر من الدولة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الاثنين، استقالة الحكومة، مؤكدة أن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولةوهي أكبر من الدولة.

وقال دياب إن الدولة مكبّلة بمنظومة الفساد ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها، مشيرا إلى أن كارثة انفجار مرفأ بيروت والتي أصابت اللبنانيين في الصميم، حصلت نتيجة فساد مزمن في السياسة والإدارة والدولة.

وبين رئيس الوزراء المستقيل بأن أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت انفجر لكن نماذج الفساد منتشرة في جغرافيا البلد السياسية والإدارية، موضحا بأن الخطر كبير جدا من مصائب أخرى مختبئة في عقولٍ وعنابر كثيرة بحماية الطبقة التي تتحكم بمصير البلد وتهدد حياة الناس، وتزور الحقائق، وتعيش على الفتن وتتاجر بدماء الناس.

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