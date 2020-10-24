ردًّا على تصريحات أردوغان: فرنسا تستدعي سفيرها لدى تركيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء اليوم السبت، عن استدعاء سفيرها لدى أنقرة للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي انتقد فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وشكك من خلالها بـ«صحته العقلية» على خلفية مواقف له تجاه المسلمين.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا للتعامل، داعية أردوغان إلى تغييّر مسار سياسته .

وأكدت الرئاسة الفرنسية بأنها لن تدخل في جدالات عقيمة ولا تقبل الشتائم.

وأشارت الرئاسة إلى «غياب رسائل التعزية والمساندة من الرئيس التركي عقب اغتيال صامويل باتي»، المدرّس الذي قتل بقطع الرأس قبل أسبوع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا في كلمة ألقاها خلال مشاركته بمؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاختبار قدراته العقلية، عقب تصريحاته العنصرية الأخيرة .

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