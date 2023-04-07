ردًّا على غارات على غزة: المقاومة تُطلق رشقات صاوخية على مستوطنات الغلاف

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، رشقات صاروخية من غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على القصف الصهيوني على القطاع.

ودوت صافرات الإنذار في المستوطنات المتاخمة لحدود قطاع غزة.

واعلنت كتائب المقاومة الفلسطينية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة «نتيف عتسراه» برشقة صاروخية، رداً على العدوان الصهيوني بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر ألون بن دافيد، الصحافي الصهيوني والمحلل العسكري في القناة العاشرة، أنّ أكثر من 44 صاروخاً أطلقت من غزة صوب الغلاف منذ ليلة أمس حتى صباح اليوم دون أن تنجح القبة الحديدية في اعتراضها بشكل كامل.

وزعم المتحدث باسم « جيش » الاحتلال أنّ الأخير هاجم قطاع غزة « بـ 50 طناً من القنابل »، وزعم أيضاً أنه استهدف أكثر من 10 أهداف لحركة « حماس » في غزة ولبنان.

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