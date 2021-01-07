رسميا: الكونغرس يصادق على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

صادق الكونغرس الأمريكي بغرفتيه، صباح اليوم الخميس، على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

وانتهت عمليات المصادقة على نتائج المجمع الانتخابي حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

أما في الولايات التي قدم فيها مشرعون اعتراضا على قوز ترامب، فكانت كالآتي:

- بنسلفانيا: رفض مجلس النواب اعتراضا قدمه نائب وسيناتور من الحزب الجمهوري لنتيجة أصوات المجمع الانتخابي بتصويت 92-7، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ.

- أريزونا: رفض الكونغرس اعتراضا قدمه سيناتور ونائب من الحزب الجمهوري بنتيجة 93-6 في حين رفض مجلس الشيوخ هذا الاعتراض بنتيجة 303-121.

وفي تعليق له على النتائج، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكون هناك انتقال قانوني للسلطة في 20 جانفي الجاري.

كلمات البحث :الانتخابات الأمريكية;الكونغرس;بايدن