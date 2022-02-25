روسيا تعلن تدمير 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، عن تدمير 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، فيما تدور معارك في شمال العاصمة كييف.

وتدور معارك في أحد الأحياء الواقعة في شمال كييف، بينما يبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية.

وسمع في الحي إطلاق نار ودوي انفجارات في حي أوبلونسكي بينما تسمع انفجارات عميقة من وسط المدينة.

وكانت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف قد أعلنت حالة التأهب لغارة جوية وتم تشغيل أجهزة الإنذار مجددا، كما طلبت السلطات الأوكرانية من السكان التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ.

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