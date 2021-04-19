روسيا تُعلن القضاء على 200 مُسلّح في ضربات لقواتها الجوية قرب تدمر السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن طائرات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية دمرت قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب مدينة تدمر ما أدى إلى مقتل نحو 200 مسلح، مشيرة إلى أن مجموعات إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في سوريا لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وذكر نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم ألكسندر كاربوف في بيان صحفي أن « هناك معلومات متوافرة تفيد بإنشاء مجموعات إرهابية قاعدة شمال شرق تدمر وإنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع وتشكيل مجموعات إرهابية لإرسالها إلى مناطق مختلفة بالبلاد وتنفيذ عمليات إرهابية هناك » .

وأضاف كاربوف أنه « بعد تأكيد المعطيات بشأن إحداثيات وجود مواقع الإرهابيين نفذت طائرات للقوات الجوية الفضائية الروسية ضربات اسفرت عن تدمير مقرين للإرهابيين والقضاء على نحو 200 إرهابي و24 سيارة رباعية الدفع محملة برشاشات من العيار الثقيل إضافة إلى تدمير نحو 500 كيلوغرام من الذخائر والمواد الأولية لإنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع » .

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