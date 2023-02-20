زلزالان جديدان يضربان جنوبي تركيا وشمالي سوريا وسقوط قتلى وجرحى

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر ومركزه قضاء دفنه في ولاية هاطاي جنوبي تركيا، ولفتت إلى أن الزلزال الثاني بقوة 5.8 درجة وقع على عمق 7 كيلومترات.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مقتل 3 أشخاص جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية هاطاي مساء الاثنين، ونقل 213 شخصاً إلى المستشفيات.

وقال الدفاع المدني السوري إن عدداً من المدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء سقوط الحجارة أثناء هربهم من منازلهم لحظة وقوع الزلزال الجديد، أو القفز من الأبنية المرتفعة، أو التدافع، مؤكداً عدم وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وأشار الدفاع المدني إلى أن بنائين متصدعين غير مأهولين ومئذنة مسجد في جنديرس شمالي حلب، وعدد من الأبنية المتصدعة في مدن وبلدات في ريفي حلب وإدلب تعرضوا للانهيار جراء الزلزال.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء النظام السوري « سانا »، عن المركز الوطني للزلازل أن هزة أرضية شهدتها البلاد بقوة 6.3 على مقياس ريختر.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن سكان مناطق طرابلس والبداوي ووادي النحلة والجوار « شعروا بهزة أرضية قوية جداً ».

وذكرت أن شوارع هذه المناطق تشهد حالة من الخوف والهلع وإخلاء المباني المرتفعة من سكانها.

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