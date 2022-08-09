سقوط ثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال

استُشهد 3 شبان، بينهم المطارد ابراهيم النابلسي اليوم الثلاثاء، وأصيب 40 اخرون بجراح وصفت 5 منها بالحرجة، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها، استشهاد إبراهيم النابلسي 26 عاما، إسلام صبوح 25 عاما، حسين جمال طه 16 عاما.

وافادت الوزارة بأن عدد الإصابات بلغ 40 شخصا، بينهما 5 بجروح خطيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بارتقاء شهداء نابلس الثلاثة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 129 شهيداً، بينهم 46 شهيداً ارتقوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

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