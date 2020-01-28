سقوط طائرة عسكرية جزائرية ووفاة طاقمها

سقطت طائرة عسكرية جزائرية ليلة أمس الاثنين، بولاية أم البواقي شمال شرق الجزائر ما أدى إلى وفاة طاقمها المتكون من قائدها ومساعده .

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، بأن الطائرة وهي من نوع سو 30 سقطت في حدود الساعة العاشرة ليلا في مكان خالي من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي .

وقد أمر رئيس أركان الجيش الشعبي بالنيابة اللواء شنقريحة سعيد بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

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