سلطنة عمان تؤيّد اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الصهيوني

أعرب ناطق رسمي بوزارة الخارجية العمانية اليوم الجمعة، عن تأييد سلطنة عمان قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وتل أبيب.

وأعرب المتحدث عن أمله في أن يسهم ذلك في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع.

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