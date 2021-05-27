سوريا: بشّار الأسد يفوز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1 بالمائة

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ مساء اليوم الخميس، فوز بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة 95.1 بالمائة من عدد الأصوات الصحيحة.

وأوضح صباغ في تصريح صحفي أن الأسد حصل على 13 مليوناً و 540 ألفاً و860 صوتاً بنسبة 95.1 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة.

وبين صباغ أنه بلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم الاقتراع داخل سورية وخارجها 18 مليوناً و107 آلاف و109 ناخبين بينما بلغ عدد من أدلى بصوته في الداخل والخارج 14 مليوناً و239 ألفاً و140 ناخباً بنسبة 78.64 بالمئة.

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