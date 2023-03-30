سوريا: عدوان صهيوني بعدد من الصواريخ يستهدف محيط دمشق

أصيب عسكريان سوريان وتم تسجيل أضرار مادية جراء عدوان صهيوني استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح للوكالة الرسمية السورية سانا أنه « حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم نفّذ الاحتلال عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها » .

وأضاف المصدر: إن العدوان « أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية » .

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