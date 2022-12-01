شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم جنين

استُشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثالث، واعتقل 4 آخرون فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني، مدينة ومخيم جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا » نقلا عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، باستشهاد الشابين البالغين من العمر 27 و26 عاما برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد ان حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين.

وأضافت المصادر ذاتها، ان وحدة للاحتلال خاصة، تسللت إلى مخيم جنين واعتقلت شابين آخرين بعد ان طاردتهما وصدمت الدراجة النارية، التي كانا يستقلانها.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثمان الشهيدين، وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، وردد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

وأعلنت حركة « فتح » والقوى الوطنية والاسلامية في جنين، اليوم الخميس، الاضراب الشامل حدادا على روحي الشهيدين، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، ودعت التجار وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات، الى الالتزام بالاضراب.

وبارتقاء الشهيدين اليوم ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري 2022 إلى 210 شهداء، بينهم 158 شهيداً في الضفة الغربية، و52 شهيداً في قطاع غزة.

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