شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الإثنين، عن استشهاد مواطنين اثنين متأثرين بجروحهما، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها مدينة نابلس، وهما الشهيدان محمد جنيدي أبو بكر، ومحمد ناصر سعيد الحلاق.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس فجرا، وأصيب شابان بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع تلك القوات.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن الطواقم نقلت إصابتين خطيرتين جدا إلى مستشفيي رفيديا الحكومي ونابلس التخصصي أُعلن عن استشهادهما لاحقا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال هاجمت مستشفى نابلس التخصصي بقنابل الغاز السام.

وأشار إلى أن العدوان أسفر إضافة إلى الشهيدين، عن إصابة مواطن بالرجل جراء عضة من كلب بوليسي، و55 آخرين اختناقا بالغاز السام المسيل للدموع، كما جرى إخلاء خمسة منازل من العائلات، وتعرضت سيارة إسعاف الهلال الأحمر لاستهداف مباشر بقنابل الغاز السام في الهيكل.

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